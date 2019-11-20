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檢察長朱兆民漏報妻子債務案 抗罰32萬元敗訴

最新更新：2019/11/20 12:08

（中央社記者劉世怡台北20日電）新北地檢署檢察長朱兆民涉在桃檢檢察長期間財產申報不實，漏報妻子一筆逾新台幣1503萬元債務，遭罰32萬元而興訟抗罰。台北地方法院日前認定開罰無誤，判朱兆民敗訴，可上訴。

依據台北地方法院行政判決指出，朱兆民之前為桃園地檢署檢察長，為公職人員財產申報法規定應申報財產人員，於民國104年度申報財產，漏報妻子名下債務1筆，金額為新台幣1503萬8000元，監察院開罰32萬元；朱兆民不服遭罰，提起訴願遭駁後，提起行政訴訟。

朱兆民主張，他申報時，將妻子104年12月24日台灣集中保管結算所「保管帳戶各專戶客戶餘額表」一併申報供查核，此表在證券餘額別欄已註記「融資」，就表示有借貸，他沒有故意申報不實。

監察院抗辯，雖有註記「融資」，但融資金額仍需朱兆民進一步查明並填載於財產申報表上，才算已盡財產申報義務。

法院調查認定，朱兆民所漏報證券融資，僅需積極向台灣集中保管結算所調閱核對相關資料即可得知，但他申報時卻未確實詳閱財產申報相關規定，並檢視妻子的財產狀況即提出，可見對財產申報制度疏忽，雖沒有故意隱匿財產，但申報數目不準確，卻仍據以申報，監察院依法開罰並無違誤，因此判朱兆民敗訴，還可上訴。

北院指出，漏報債務與漏報財產雖有所差異，但現行公職人員財產申報案件處罰鍰額度基準規定，並無區別，基於權力分立原則，法院無法代庖行使行政裁量權。（編輯：方沛清）1081120

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