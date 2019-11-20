新北UberEats外送員車禍 急救觀察釐清肇責

新北市板橋區20日晚間發生UberEats外送員車禍案件，外送員送醫時一度命危，經急救至晚間10時仍在急救觀察，相關肇事責任有待釐清。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月20日

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市板橋警方今天表示，1名UberEats外送員晚間在板橋發生車禍，與另1輛機車對撞。外送員送醫時一度命危，經急救至晚間10時仍在急救觀察。市府將調查，警方將釐清肇事責任。

新北市府勞動檢查處長陳淑貞今天晚上接受中央社訪問時表示，對於這起UberEats外送員車禍案件，明天將等傷者病情穩定後，啟動職業災害調查。

陳淑貞表示，UberEats在台灣無公司登記，透過委任或服務合作備忘錄方式，與登記在新北市的香港商比錫茲有限公司簽訂合作契約。

陳淑貞說，明天將會啟動形同勞檢的職業災害調查，瞭解今天晚上發生車禍的外送員與美食外送平台間，確認是否存在僱傭關係，也將協助傷者相關職災補償。

新北市板橋警分局今晚表示，晚間6時13分據報，板橋區篤行路三段與滿平街口發生車禍。員警現場瞭解，現場30歲的美食外送員騎重機車沿篤行路二段，直行欲往樹林方向行駛，與另1輛重機駕駛王姓男子（18歲）及乘客陳姓女子（16歲）對撞。

警方說，當時王男騎機車沿篤行路三段左轉，往滿平街方向。車禍後造成3人都受傷，送往醫院救護，尚未實施酒測，直行車的UberEats外送員吳男，因傷勢嚴重送往醫院急救，至晚間10時吳男仍在急救觀察，相關肇事責任有待釐清。

新北市府消防局表示，據報前往救護，30歲的美食外送員機車騎士頭部外傷，送醫急救時外科OHCA（無呼吸心跳），送往板橋亞東醫院急救。

另外1名傷者16歲陳姓女子，右小腿骨折及全身多處擦傷，意識清楚，也送往板橋亞東醫院。（編輯：葉俐緯）1081120