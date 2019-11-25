涉賣油北韓遭扣1年 北斗星號外籍船員盼解除境管

（中央社記者蘇木春台中25日電）邱男等人遭指控利用蒙古籍油輪「北斗星號」，轉賣柴油給北韓船隻，司法單位已偵辦1年多，油輪扣押在台中港，船上多名外籍船員，今天到台中地院拉白布條陳情，希望解除境管。

邱姓男子等人涉經營「海上加油站」，以不實資料報關，卻利用油輪載運柴油至東海公海轉賣給不明船隻，並2次轉賣給北韓船隻，中檢去年11月展開偵辦，今年9月依違反商業會計法等罪嫌起訴邱男等6人。

案件偵辦期間，北斗星號被扣押在台中港，船上2名中國籍、3名緬甸籍船長與船員等人也被限制出境，包括中國籍船員黃建威在內的5人今天到台中地院前，高舉「司法不公、還我人權」布條陳情，希望能加速審理、解除限制出境。

黃建威表示，因為案件他們已在船上住了1年多，且超過半年沒領到薪水，因為生活困難無法回到家鄉，妻子已向他提出離婚要求，他生病也沒辦法看醫生，希望台灣司法可以加快腳步，讓他們趕快回家。

台中地院行政庭長林源森說，案件當事人被限制出境是司法處分，可向和議庭提出聲請解除，法院會盡快訂出庭期審理。（編輯：卞金峰）1081125