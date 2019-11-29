勤休規定違憲 警署減少服勤時數消防署配合辦理

（中央社記者劉建邦台北29日電）司法院大法官會議今天做出釋字第785號解釋，警消等性質特殊公務員在勤休等規定，規範不足違憲。警政署指出，避免員警過勞已減少服勤時數；消防署表示，配合主管機關辦理。

司法院大法官會議做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員在勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反憲法服公職權及健康權，相關機關應於3年內修正。

消防署發布新聞稿表示，將配合相關主管機關辦理，至於須檢討服勤時數合理上限、服勤與休假頻率等問題，因涉及充實消防員人力才可改善，已訂定「充實消防人力推動計畫」，並在去年納入「中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核」。

消防署指出，從今年起以5年增補3000人為目標，期望紓緩地方消防機關基層人力不足狀況，盼間接改善消防員超時服勤情形，後續將邀集地方消防機關進行討論如何充實基層人力。

針對司法院釋字第785號解釋，警政署表示，考量現階段警力逐漸充實，從今年2月間規定，各單位應視轄區治安狀況合理編排勤務，每天勤務時數以8小時為原則，若無法因應需求，以10小時為限，或以週休2日每週合計共50小時以下作為勤務時數管制。

警政署指出，為避免員警過勞，盼透過減少服勤時數，讓員警有充分休息及照顧家庭時間，且新勤務規定實行後，基層普遍表達肯定，將持續針對地方警力增補情形與轄區治安等狀況，規劃更合理化、人性化勤務。（編輯：張銘坤）1081129