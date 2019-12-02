桃園驚傳校園偷拍事件 涉案男老師停職待調查

桃園市一所學校驚傳狼師在女廁裝秘錄器偷拍女學生，教育局2日發布聲明表示，事件發生在上月29日，學校除於當天進行校安通報，並召開性平會，決議組成調查小組進行調查，涉案教師也停職，相關證據已提供警方。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市一所學校驚傳狼師在女廁裝秘錄器偷拍女學生，桃園市教育局今天表示，偷拍器材放置不到1小時就被發現，但已有學生受害，校方除進行校安通報並將涉案教師停職靜待調查。

教育局下午發布聲明表示，事件發生在上個月29日，學校除了於當天進行校安通報，並召開性平會，決議組成調查小組進行調查。為維學生權益，已於事發後的第一個上班日停聘案師靜候調查，並將相關證據提供警局，警方將依妨害祕密罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

教育局表示，校方已積極了解相關情況，除給予關心協助，並安排輔導教師進行入班輔導，若受害學生或家長有嚴重心理創傷，學校也已外聘心理諮商師可提供相關諮詢服務。

校方表示，這起偷拍案件發生在上個月29日下午，一名女學生發現女廁芳香劑盒露出電線，心生疑慮打開盒子竟發現內藏針孔攝影器材，立即向校方通報。校方派員檢查，果然在芳香劑盒內發現一具有無線發射系統的針孔攝影器材及記憶卡，記憶卡內則有學生遭拍攝的影片。

校方表示，後續調閱女廁前的監視畫面，發現一名男老師曾進出女廁，得知偷拍行徑曝光，男師主動坦承犯行並寫下自白書。

校方指出，這名單身男師在校任職5年，主要教授社會學科，也兼任班級導師，在校服務期間沒有不良紀錄，雖然校方人員對男老師涉案感到難以置信，但也已將老師停職，後續將依調查結果決定是否解聘。（編輯：李錫璋）1081202