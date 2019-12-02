女山友遊千人洞跌落邊坡受傷 直升機吊掛救援

嘉義縣消防局2日獲報，指阿里山鄉行豐吊橋往千人洞方向約2公里處，有一名女山友跌落邊坡待援，消防局立即派員救援，因地處偏遠、山勢陡峭，最後以直升機順利吊掛送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年12月2日

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）一名溫姓女子與友人攀登阿里山鄉千人洞景點，今天回程時，江女不慎跌落邊坡，頭部撕裂傷。嘉義縣消防局派員救援，因地處偏遠、山勢陡峭，最後以直升機順利吊掛送醫。

嘉義縣消防局指出，上午9時14分接獲民眾報案，指阿里山鄉行豐吊橋往千人洞方向約2公里處，有一名溫姓女山友跌落邊坡待援。消防局立即派員救援，溫女先由同行友人搶救至步道，救援人員從吊橋處徒步攀登至事故地點，費時逾3個小時找到溫女等人，發現溫女身體多處擦傷及頭部撕裂傷，生命徵象穩定。

嘉義縣消防局表示，溫女與友人等10人昨天夜宿阿里山鄉千人洞景點，上午準備下山，往豐山方向走時，不料，才行走約10分鐘，溫女就不慎跌落邊坡受傷。考量地處偏遠、地勢陡峭，加上溫女頭部受創，疑有腦震盪，需立即下山治療，便向國軍申請直升機協助救援。

救援人員以揹負方式，先將溫女搬運至地勢較平坦且空曠的仙樹抱石景點；約下午3時左右，再由直升機以吊掛方式，將溫女救援上機，順利送醫救治。（編輯：戴光育）1081202