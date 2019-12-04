因塑膠袋起爭執 男推老翁致死判刑定讞

（中央社記者蕭博文台北4日電）92歲陳姓榮民買菜多要塑膠袋遭拒，與彭姓菜攤員工起爭執。彭男憤而推倒陳翁，導致陳翁頭部受傷，且因器官老化而亡。二審判彭男3年10月徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

民國106年間，當時92歲的陳姓榮民前往桃園市一處市場菜攤購買6顆高麗菜，離去時向彭男多要一個塑膠袋遭拒，2人發生口角。陳翁出言辱罵，彭男不甘受辱，將陳翁推倒在地，導致陳翁頭部受傷，送醫急救數日後不治。

一審桃園地方法院認為，陳翁死因為頭部外傷合併顱內出血，併生吸入性肺炎，與彭男行為有因果關係，依傷害致死罪判處彭男有期徒刑4年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，彭男所造成的傷勢本身不至於造成陳翁死亡，實則陳翁年邁、身體器官功能退化，而共同導致吸入性肺炎而死亡，相較於被害人年紀老邁及器官功能退化的情形，頭部外傷併顱內出血是造成吸入性肺炎的次要因素。

二審指出，彭男見陳翁買6顆高麗菜僅裝在一個塑膠袋，可能因重量過重而難以手提或導致塑膠袋破裂，卻未同理被害人，直接拒絕索取塑膠袋的請求，又因陳翁出言不當，憤而猛力推倒陳翁，造成陳翁死亡。

二審審酌，彭男年輕氣盛，案發後多次前往醫院探視被害人表達歉意，並支付相關醫療費用，若處以傷害致死最輕本刑7年仍嫌過苛，依刑法第59條規定酌減其刑，改判3年10月。

彭男上訴第三審，最高法院認為原審判決並無違法，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1081204