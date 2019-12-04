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桃園偵查佐酒駕記過調職 判4個月徒刑併科罰金

最新更新：2019/12/04 17:34

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）任職於桃園市警局大溪分局的廖姓偵查佐，日前酒駕與另一輛自小客車發生碰撞，由於酒測值超標，今天遭桃園地方法院依公共危險罪判處4個月有期徒刑、併科罰金新台幣3萬元。

檢警調查發現，53歲廖姓偵查佐在6月16日晚間，與友人聚餐小酌後駕車返回大溪，不慎與另一輛自小客車發生碰撞，員警到場處理時聞到廖姓偵查佐身上帶有濃濃酒味，酒測值果然高達每公升1.15毫克，立即依公共危險罪嫌送辦。

廖姓偵查佐接受調查時坦承酒駕，檢察官認為，廖姓偵查佐明知酒後駕車是警政署近年來強力掃蕩目標，身為警務人員竟然知法犯法，後續除了依公共危險罪嫌起訴，更建請法官從重量刑。

法官表示，廖姓偵查佐飲酒後，在不能安全駕駛的情形下，仍駕駛自小客車上路，不但危及道路交通安全，更不尊重其他用路人生命財產安全，審酌廖男的犯罪情節、智識程度、犯罪所生危害及犯後坦承犯行等情形，處4個月有期徒刑，併科3萬元罰金，有期徒刑得易科罰金。

得知宣判結果，大溪分局表示，廖姓偵查佐在酒駕肇事後，已經記一大過並調離原單位。（編輯：方沛清）1081204

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