新智付電子商務非法吸金21億 負責人夫婦遭押

（中央社記者張榮祥台南6日電）高雄市新智付電子商務公司招攬投資，保證3年間可享投資本金3倍利潤，1年半內吸引逾萬名投資人，非法吸金新台幣21億元，南檢指揮偵辦帶回10人，公司林姓負責人夫婦聲押獲准。

台南地檢署偵辦高雄市新智付電子商務公司非法吸金案，4日指揮調查局高雄市調查處、刑事警察局、台南市警方等兵分19路前往台中、台南及高雄等縣市搜索，帶回林姓負責人夫婦等10人，且查扣林姓負責人夫婦購置於高雄市的2000萬元豪宅。

南檢調查，新智付電子商務公司民國107年成立，主要業務是行動支付，但林姓負責人106年10月就開始規劃「New Club」投資案，標榜1年可享投資本金20%至30%利潤，1年半到3年間獲利3倍，會員招攬下線還額外派發10%至15%獎勵金。

林姓負責人更仿效國外「拆分盤」吸金模式，自行研發架設網路平台發行「學習分」供民眾投資購買，保證不論投資金額多寡，最後一定可以賺取3倍利潤，但「學習分」發行數量及價格漲跌全由林姓負責人操控。

南檢發現，林姓負責人還以炫富手法吸引年輕人加入，不只包場電影院舉辦投資分享會及池畔感恩餐會，更邀請金曲獎歌手駐唱，甚至不惜耗資1600萬元招待100名投資人前往杜拜旅遊，整個過程由專業團隊全程拍攝上傳Youtube等影音平台。

南檢統計，在短短1年半期間，林姓負責人就以「New Club」投資案招攬逾萬名投資人，非法吸金21億元。

南檢訊後，認定林姓負責人夫婦違反銀行法「非銀行經營收受存款業務」等罪，並有勾串共犯及證人之虞，昨天向台南地方法院聲押獲准，公司岑姓幹部則以10萬元交保。（編輯：黃世雅）1081206