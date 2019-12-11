國1北上湖口路段2起車禍 造成2人死亡

國道1號北上湖口路段11日凌晨發生2起車禍，一輛聯結車因故停放在路肩，被後方聯結車撞上，事故不久，又有另一輛聯結車因閃避不及追撞前方車輛，2起事故共造成2人死亡。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年12月11日

（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）國道1號北上湖口路段今天發生2起死亡車禍，一輛聯結車因故停放在路肩，被後方聯結車撞上，事故不久，又有另一輛聯結車因閃避不及追撞前方車輛，2起事故造成2人死亡。

警方表示，今天凌晨2時45分許，一名蕭姓聯結車駕駛行經國道1號北上81.4公里處發生事故，他下車擺放故障標誌時，後方陳姓駕駛的聯結車疑未注意前方，撞上車尾，導致車頭嚴重變形，陳男送醫不治，蕭男受傷送醫。這起車禍事件造成車流回堵，引發第二起追撞事故。

警方指出，約在1小時後，距離事故1公里處，一輛聯結車閃避前車不及，追撞大貨車、聯結車和2輛轎車，而劉姓大貨車駕駛當場失去呼吸心跳，送醫不治。其他駕駛受傷送醫，仍在治療中。

警方指出，今天凌晨的2起死亡車禍，也導致國道1號北上湖口路段嚴重回堵，至於車禍事故原因，是否有疲勞駕駛、超速，或未保持安全行車距離等情形，仍待釐清。（編輯：李錫璋）1081211