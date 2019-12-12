嘉縣檢警調首長查賄制暴誓師 編2千萬檢舉獎金

（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）嘉義縣長翁章梁、嘉義地檢署檢察長繆卓然今天一起參加明年初二合一選舉的「查賄制暴」誓師大會。翁章梁說，已編列新台幣2000萬元檢舉獎金，且檢舉布建廣，民眾勿心存僥倖。

因應明年初第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，嘉義縣政府今天在縣府廣場舉辦「查賄制暴」誓師大會，由翁章梁主持，繆卓然、調查局嘉義縣調查站主任高聰明及嘉義縣警察局長廖宗山均出席參加，宣示檢警調查賄決心。

翁章梁指出，賄選會影響選舉結果，以及選民原本的投票行為，因此，維護選舉的公平性，反賄選、檢警調等司法機關的投入，相當重要，縣府今年除了編列2000萬元檢舉獎金外，且檢舉布建十分廣泛，只要民眾想買票或賣票，司法機關一定會發現，民眾不要心存僥倖。

繆卓然表示，賄選及不良選舉的奧步，都會影響選舉的結果，傷害民主政治；選舉不管買票或賣票都是犯罪行為，民眾若發現買票的行為，一定要積極的檢舉，檢舉身分會保密，且檢舉成功也會發放高額獎金，去年底的選舉，嘉義地檢署就發放738萬元檢舉獎金。

繆卓然指出，未來不管是買票、暴力介入選舉、選舉賭盤、散布網路假訊息等影響選舉結果的方式，檢警調都會強力查緝；強力的查賄，就是最好的反賄，希望營造一個優質選舉。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，明年初二合一選舉有別於以往，這次網路假訊息的散布特別多，這也是影響選舉的因素，呼籲民眾若發現假訊息要截圖、複製連結，並向警方報案，降低影響選舉結果。（編輯：黃世雅）1081212