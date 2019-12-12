更多編輯台推薦新聞：
圖輯／遠東航空不飛了 60載風雨興衰
生活

圖輯／遠東航空不飛了 60載風雨興衰

林昀儒鄭怡靜桌球年終賽開胡 奧運混雙門票入手
運動

林昀儒鄭怡靜桌球年終賽開胡 奧運混雙門票入手

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
明志科大做實驗疑化學毒煙直竄 緊急疏散百名學生
首頁 / 社會

遠東航空無預警停飛 檢方待民航局移送偵辦

最新更新：2019/12/12 20:08

（中央社記者林長順台北12日電）遠東航空明天起將暫時停止營運，民航局今天表示，遠航若有停止營業事實，損害公眾利益，將移請檢方調查。據了解，張綱維尚未出境，北檢將待民航局移送後分案調查。

交通部民航局指出，遠航昨天出現銀行融資未能如期繳款情況，遠航表示，目前已無法聯繫上董事長張綱維，因此遠東航空將於明天起暫時停止營運。

民航局表示，遠航明天起若有停止營業事實，因嚴重侵害公眾利益，將依民航法對遠航開罰，最重處新台幣300萬元並報請交通部廢止許可，另外也會移請檢方對負責人進行調查。

據了解，張綱維尚未出境，也不是台北地檢署偵字案被告；檢方手上與遠航有關的有1件他字案，目前仍在偵辦中，案由與被告身分不詳。

媒體報導張綱維指控遭人詐騙，檢方人士指出，相關內容均含糊不清，當事人應主動出面提告，才有辦法進行偵辦。至於張綱維是否涉及民航法，將待民航局移送後偵辦。

法界人士指出，民用航空法第110-3條規定，民用航空運輸業負責人執行業務未依規定停業或結束營業，或未依核准停業或結束營業計畫執行，致生損害於公眾或他人且情節重大者，處3年以下有期徒刑或科或併科2000萬元以上、2億元以下罰金。（編輯：李亨山）1081212

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報