新竹檢警破獲棄置化骨水案 逮捕主嫌羈押禁見

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹地檢署今天表示，新竹縣關西鎮日前被不法業者棄置化骨水（氫氟酸）廢液，檢警循線逮捕李姓主嫌等7人。新竹地方法院裁准羈押李嫌，其他人以6萬至50萬元交保候傳。

新竹地檢署檢察官沈郁智指揮保七成立專案小組研擬偵查策略，發現犯嫌棄置地點包含新竹縣、桃園市及新北市等，並與環保署等單位合作，透過空拍機、縮時攝影機等設備，監控相關場域及進出車輛，整合相關資訊。

檢方指出，本月10日於新北市、台北市及桃園市等處發動同步搜索，林口區現場查獲鷗翼式大貨車，正將裝滿廢溶液10桶貝克桶進行卸貨中，準備將桶內廢液排入山坡地，當場阻止非法棄置。

另在桃園市新屋發現以租倉庫作為廠區，而將廢液排入廠區土地，當場查扣相關犯罪工具及帳冊等證物。

檢方指出，檢警及環保單位經48小時馬拉松式搜索及偵查，共逮捕犯嫌7人。檢方在偵訊李姓主嫌後，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。至於其他犯嫌，坦承犯行，並主動繳納犯罪所得共新台幣712萬元，都交保候傳。目前初步估計不法所得超過千萬元，日後將依法追徵。

檢方呼籲，若民眾有土地要出租給他人使用，租前與租後都要掌握租賃人所從事的行為，若有發現租賃人有疑似不法情事或堆置等，應立即通知相關單位，期盼全民一起守護台灣山林。（編輯：李錫璋）1081213