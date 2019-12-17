黃士修挨告誹謗獲無罪 北院：無惡意捏造

（中央社記者劉世怡台北17日電）以核養綠公投發起人黃士修遭反核者楊木火提起誹謗自訴，台北地院今天認定黃士修無惡意捏造，且意見表達範圍，為合理評論，判無罪，可上訴。

黃士修所提「重啟核四」公投案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投案理由書中提到，核四儀控設備的零件備品問題，經濟部以政治考量，「採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」。楊木火到台北地院對黃士修提出誹謗自訴。

法院審理期間，黃士修堅決否認有故意誹謗，他是依據台電公司2014年及2019年的2份新聞稿，經比對後發現台電的立場前後有明顯不同，因認是政黨輪替後，台電竟由2014年時原本駁斥楊木火的觀點，卻於2019年改為接受楊的主張。

法院調查審核後認為黃士修所言屬實，他的文字陳述並未違反事實，也無惡意捏造，依據「實質惡意原則」，黃士修行為並未違法。

法院指出，「謠言」一詞，依通常語意解釋，也稱流言、蜚言，尚無負面評價的寓意在內，是一種人與人之間，口耳相傳，但缺乏可靠證據支持的陳述或信念。「謠言」與否，基本上是一種對外界訊息主觀評價與意見，如果你信，它就不是謠言；你不信，它就是謠言。

法院表示，有關黃士修指述楊木火的言詞是屬於散布謠言，但此部分為「意見表達」範圍，依據「合理評論原則」，本件依刑法第311條第3款規定，有阻卻違法事由，因此依法不罰。（編輯：方沛清）1081217