治安滿意度創10年新高 警署將虛心努力

（中央社記者黃麗芸台北18日電）中正大學犯罪研究中心今天公布「民眾對警察維護治安工作滿意度」調查，53.5%民眾滿意整體治安，為近10年首度突破5成。警政署表示，顯見打擊犯罪努力獲肯定，將持續虛心檢討。

中正大學犯罪研究中心今天公布「民眾對警察維護治安工作滿意度調查研究」結果，犯罪防治系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆表示，這次手機調查顯示有53.5%的民眾對台灣整體治安狀況感到滿意，相較去年以住宅電話調查結果的35.4%，顯示整體治安滿意度有上升趨勢，且為近10年新高及首度突破5成表現。

此外，「台灣民眾對住家與社區治安狀況之觀感」部分，民眾滿意度高達90.1%，表示具一定信心；民眾對「警察維護治安工作」滿意度達81.9%，也達歷年最佳表現。

至於針對「防制詐騙犯罪」「緝毒」「加強取締酒駕」「遏止幫派及暴力犯罪」及「掃蕩非法槍彈」的調查結果，顯示民眾持正面態度各占79.0%、67%、78.3%、59.0%及67.9%，多持正面態度。

對此，警政署隨後也發布新聞稿表示，中正大學犯罪研究中心自民國97年起，長期關注治安議題，且隨民眾普遍使用手機情形日增，這次採用手機調查方式可接觸到的人口數更廣，根據調查結果滿意度顯示均為上升趨勢，可見政府努力維護治安、打擊犯罪的付出及努力，獲得民眾肯定與支持。

維護治安、保障民眾安全責無旁貸，警政署說，全體警察同仁全力以赴、強化各項犯罪偵防工作，近年全般刑案發生數逐年下降，統計今年1至11月全般刑案發生數為24萬7368件，較去年同期減少1萬5170件。

其中，深切影響民眾生活的電信網路詐欺犯罪、暴力犯罪、槍擊案件及竊盜犯罪等均為下降趨勢；另破獲毒品4萬4671件、查緝非法槍械1370枝。

警政署指出，今年重大刑案如桃園市挾持人質案、高雄市犯嫌以引爆爆裂物與警方對峙案，都在專案小組研擬策略，從柔性喊話、談判溝通、親情勸降到攻堅行動成功，展現警方高度專業，成功化解危機。

但隨總統副總統及第10屆立法委員選舉即將到來，警政署說，署長陳家欽親率刑事局長黃明昭投入前線，指導各直轄市、縣（市）警察局嚴查察賄選與防制暴力介入選舉，且今年已密集執行全國同步掃黑專案4波、肅槍專案6波、查緝賭盤專案4波及掃蕩地下金融專案5波，務必讓選舉過程順利，回應民眾對民主政府治安維護的期待。

中正大學犯罪研究中心針對今年民眾對警察重點施政作為的滿意度進行「手機調查」研究，於11月23日至12月11日訪問全台3009名民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負1.79%，並針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。（編輯：張銘坤）1081218