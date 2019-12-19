國道收費員自救會敗訴 勞動部將撥付最後補貼款

（中央社記者吳欣紜台北19日電）國道收費員自救會不滿政府專案補貼金額未依「會商結論」完全履行，因此提起行政訴訟，台北高等行政法院今天判自救會敗訴，勞動部表示，將依判決撥付最後補貼款2.8億元。

國道收費員自救會爭取資遣從優及專案補貼，認為3年前行政院及勞動官員在會商結論上簽名，卻未兌現補貼，提告興訟。台北高等行政法院今天認定「會商結論」非「行政契約」，判自救會敗訴。還可上訴。

對於法院判決，勞動部表示，為了執行補貼專案作業，除了召開3次審查會議完成全案補貼審議外，也在2017年4月前分2次撥付包括自救會會員在內等940名收費員，共計新台幣2.6億餘元，同年8月原規劃撥付最後階段共計2.8億餘元補貼款時。

對於自救會因不同意審議的補貼額度及對象而提起行政訴訟，為了尊重法院審理，勞動部也暫停撥付最後階段補貼費用。

勞動部指出，法院今天已宣判駁回自救會之訴，肯認政府稟持公平、合理及合法原則執行補貼專案的作法，為兼顧收費員補貼權益，將在年底前儘速撥付最後補貼費用2.8億元，落實政府在2016年基於體恤收費員配合國道收費改制，而有需要照扶的生活初衷。

全案背景是遠東電收承辦的國道計程電子收費2013年12月底上路，部分收費員不滿意遠通電收轉置工作的安排，並認為資遣費計算吃掉年資，成立自救會要求政府安置工作、返還年資。

自救會主張，行政部門與自救會代表在2016年8月16日達成「會商結論」，由行政院政務委員林萬億、時任勞動部長郭芳煜在會商結論上簽名，但後來的專案補貼內容並未依「會商結論」完全履行，因此提起行政訴訟，主張會商結論為「行政契約」，行政院與勞動部應給付自救會各成員就業補貼，給付自救會新台幣600萬元。（編輯：陳清芳）1081219