桃園警方破獲地下選舉賭盤 青菜及魚當下注代號

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市警局中壢分局今天表示，警方在觀音區破獲一起地下選舉賭盤集團，賭資高達新台幣2.5億元，更以「青菜」及「魚」當成下注代號企圖影響選情，遭警方依法送地檢署偵辦。

2020總統及立委選舉進入倒數計時的階段，中壢分局副分局長范源正表示，警方掌握情資在觀音區有一處地下選舉賭盤集團，19日晚間9時許與移民署桃園專勤隊前往觀音區福新路，查獲4名犯嫌，分別為53歲陳姓組頭與24歲袁姓、27歲袁姓及36歲張姓等3名員工。

范源正說，犯嫌以LINE及傳真機供賭客下注簽賭，為了避人耳目，特別以「青菜」及「魚」代表下注對象。

范源正指出，警方現場查扣手機、監視器、傳真機及電腦，另有帳冊、簽單、現金賭資2萬等物品，總計賭資金額高達2.5億元。犯嫌為求好賭運，更以「贏」字當成電腦螢幕桌面。全案目前依刑法賭博罪及違反總統副總統選舉罷免法移送桃園地檢署偵辦。

中壢分局長劉印宮表示，選舉賭盤簽注方式多以附設傳統地下簽賭、網路簽賭網站為主，且投注標的大多透過代號呈現，以規避警方查緝，在選舉進入倒數階段，警方將往上追查中、大盤，向下清查下注賭客，以了解清查投注情形及管道。（編輯：張銘坤）1081222