菸品走私案 于堯黃川禎否認犯罪

（中央社記者林長順台北27日電）台北地院審理私菸案，今天傳喚被告、前華航空品處協理于堯、組長黃川禎，兩人均否認犯罪。黃川禎表示，此案讓他對古金水案很有感觸，他相信法官可以還不懂法律的人清白。

外界矚目的菸品走私案，台北地檢署今年8月23日首波偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪嫌，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，其他單純參與買菸者、其他次總統出訪專機任務部分，均另行偵辦。

台北地方法院上午傳喚于堯、黃川禎到庭。兩人庭訊時均否認犯罪。于堯指出，她在華航任職逾30年，從基層做起，去年轉任空品處協理，這次專機任務如實申報，毫無隱瞞，從未想到有觸法的可能，而「機邊交易」由來已久，公司循正常管道處理。

于堯表示，她沒有任何犯罪動機或意圖，也不認識國安特勤吳宗憲等人，不可能為圖利他人而觸法，同時也相信同仁不會觸法，希望法官明察秋毫並判決無罪。

黃川禎表示，他在華航工作15年，是領固定薪水的上班族，知道公司不會叫他做違法的事，此次任務被指派將免稅菸品銷售給國安人員，他認為國安人員身分特殊且熟知法律，沒有想到購買菸品會觸及違法。

他指出，自己只是照章辦事的代理小組長，被檢察官起訴，實在無法接受，看到起訴書後嚇了一跳，自己變成犯罪故事的一角，他的生活全變了，不知道如何與同事相處，這讓他對古金水事件很有感觸，古金水花了12年才無罪確定，讓他相信法官可以還人清白。

黃川禎說，他沒有犯罪動機、也無利可圖，希望檢察官不要再把犯罪的帽子扣在他的頭上，還他清白的人生。（編輯：李錫璋）1081227