宜蘭刑警酒駕撞傷女大生 函送法辦記大過調職

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣29日電）宜蘭縣警局宜蘭分局江姓偵查佐今天凌晨酒後開車擦撞鄭姓女大生，造成鄭女頭部受傷，江男酒測值達每公升0.45毫克，警方除依法函送外，並對江男記一大過調職處分。

警方表示，江男自承昨天輪休駕車返回分局處理公務，昨晚接獲友人邀宴，立即搭計程車前往，飲酒後也搭計程車返回分局，但一時失心今天凌晨想自行駕車返回宿舍。

江男今天凌晨0時51分許開車行經宜蘭市宜中路段時不慎擦撞就讀國立宜蘭大學、20歲鄭姓女學生，造成鄭女頭部受傷，目前正在加護病房觀察，江男則胸部疼痛，治療後已出院。

宜蘭警分局副分局長田獻庭表示，宜蘭警分局獲報後立即派員前往處理，並至醫院對江男實施酒測，江男酒測值達每公升0.45毫克，全案依公共危險罪將江男函送法辦。

田獻庭指出，宜蘭警分局另依警察人員駕車安全考核實施要點，對江男立即發布記一大過處分，考績改列丙等並改調制服員警及調整服務地區。

宜蘭縣警察局長謝進賢指出，除對員警不自愛行為感到痛心外，並將從嚴從重追究主管考監不周責任，另指示相關單位加強管考措施，落實防杜員警酒駕，確保不再發生，並重申對員警違法絕不護短，絕對主動從嚴從速查辦。（編輯：張銘坤）1081229