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金門縣副縣長辦公室遭入侵 警方蒐證中

最新更新：2020/01/02 12:16
金門縣副縣長黃怡凱辦公室遭人入侵，警方獲報立即出動人員前往採證，並調閱錄影帶，持續蒐證調查。中央社記者黃慧敏攝　109年1月2日
金門縣副縣長黃怡凱辦公室遭人入侵，警方獲報立即出動人員前往採證，並調閱錄影帶，持續蒐證調查。中央社記者黃慧敏攝　109年1月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣副縣長黃怡凱辦公室遭人入侵，雖尚未發現物品遺失，黃怡凱擔心縣府維安出現問題，尤其適逢選舉敏感時期，必須小心慎重，要求政風處加強保全措施。警方現正蒐證中。

警方表示，副縣長辦公室人員12月31日發現右邊窗戶有移動跡象，當時不以為意，今天上班時員工又發現同樣狀況，趕忙向黃怡凱報告，隨後由政風處向警方報案。

金城分局分局長李益杰表示，今天警方獲報告立刻出動人員前往採證，並調閱錄影帶，持續蒐證調查。

黃怡凱受訪表示，現在全案由警方調查中，警察出身的他說，並不緊張害怕，擔心的是縣府維安，尤其適逢選舉敏感時期還是小心慎重為要；他同時說，目前沒有不利資訊，靜待警方調查，同時要求政風處加強保全措施。

警察局長張國雄也前來表達關切。雖然公文有移動跡象，但到目前為止並未發現文件或物品遺失，警方表示，入侵意圖啟人疑竇。（編輯：方沛清）1090102

金門縣副縣長黃怡凱辦公室遭人入侵，雖尚未發現物品遺失，但時值選舉敏感時期，動機啟人疑竇，警方正採證中。中央社記者黃慧敏攝　109年1月2日
金門縣副縣長黃怡凱辦公室遭人入侵，雖尚未發現物品遺失，但時值選舉敏感時期，動機啟人疑竇，警方正採證中。中央社記者黃慧敏攝　109年1月2日
金門縣副縣長黃怡凱辦公室遭人入侵，雖尚未發現物品遺失，黃怡凱擔心縣府維安出現問題，尤其適逢選舉敏感時期，必須小心慎重，要求政風處加強保全措施。中央社記者黃慧敏攝 109年1月2日
金門縣副縣長黃怡凱辦公室遭人入侵，雖尚未發現物品遺失，黃怡凱擔心縣府維安出現問題，尤其適逢選舉敏感時期，必須小心慎重，要求政風處加強保全措施。中央社記者黃慧敏攝 109年1月2日
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