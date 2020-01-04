花蓮卓溪吉普車墜谷 乘客徒步3小時求援3人重傷

花蓮縣卓溪鄉4日凌晨發生吉普車墜谷意外，一名輕傷乘客自行脫困後，徒步走近3小時到山下求救，其餘4人經救難人員救起後送醫治療。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 109年1月4日

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮縣卓溪鄉今天凌晨傳出吉普車墜谷意外，1名輕傷乘客自行脫困後，徒步走近3小時到山下求救，其餘4人經救難人員救起後送醫治療，有3人因傷勢嚴重轉送花蓮慈濟醫院治療。

玉里警分局表示，出事地點位在卓溪鄉清水林道約12公里處，5人昨天晚上8時相約上山驅趕農園動物，途中疑似道路溼滑，不慎翻落約60公尺深山谷，車內5人分別輕重傷，田姓乘客自行脫困後，徒步走了約12公里到清水檢查哨報案。

警方凌晨3時許獲報後，轉報消防隊，由玉里警分局長呂育騰指揮救援，因路途遙遠，救難人員在2個多小時後抵達事故現場，先後派出2梯次共19人救援。

玉里警分局表示，報案的田姓乘客及陳姓駕駛傷勢較輕，就近送往玉里慈濟醫院治療，傷勢較重者包括腦溢血的61歲陳姓乘客、41歲古姓乘客及右腿骨折斷裂的69歲李姓乘客等3人，初診後轉送花蓮慈濟醫院救治。

玉里警分局指出，5人皆為當地卓溪鄉人，陳姓駕駛酒測值為零，目前仍在調查事故原因。（編輯：洪學廣）1090104