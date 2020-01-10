金門破獲首宗大選賭盤 主嫌送辦

金門縣警察局金城分局副分局長許績俊（圖）10日表示，在金城鎮查獲首宗總統、副總統選舉賭盤及地下簽賭案，李姓主嫌送辦，並擴大追查幕後上源組頭及網站。中央社記者黃慧敏攝 109年1月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣警察局今天宣布，在金城鎮查獲離島首宗總統、副總統選舉賭盤及地下簽賭案，現場查扣現金新台幣27萬元及帳冊等物，李姓主嫌送辦，並擴大追查幕後上源組頭及網站。

金城警分局召開記者會表示，接獲相關情資後，在福建金門地方檢察署檢察官指揮警、調，持搜索票在金城鎮地區等二處查獲首宗總統、副總統選舉賭盤，以及地下簽賭「六合彩、大樂透、539」賭盤，當場查扣現金27萬元、帳冊10本、平板電腦2台、手機7台、簽注單36張、存摺等物。

金城警分局副分局長許績俊指出，李嫌涉以租屋民宅做為掩護，透過朋人介紹，以通訊軟體微信為聯絡方式，然後在賭博網站的帳號下注。

許績俊表示，這個賭博網站組頭帳號內，這幾天各類賭盤6筆下注金額達20餘萬元，平均每天有3至5萬元不等金額下注。有關總統、副總統選舉賭盤部分，李嫌以候選人的諧音（菜、魚）及政黨顏色作為代號，接受不特定賭客下注。

金門縣警察局長張國雄指出，此案有意圖使人不當選，影響選舉及聚眾賭博等罪責，警方將依法嚴辦，並將對現金買票加強查緝，絕不寬貸。

福建金門地檢署檢察長洪家原指出，不法份子勿干預選舉，還給金門乾淨選風。全案調查完畢後，李嫌依違反總統副總統選舉罷免法、刑法賭博罪移送偵辦；其餘賭客依違反社會秩序維護法裁罰，並擴大追查幕後上源組頭及網站。（編輯：戴光育）1090110