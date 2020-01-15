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高雄直播主之亂 雄檢偵結起訴連千毅等27人

最新更新：2020/01/15 12:52

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄去年9月發生街頭滋事直播主之亂，高雄地檢署今天偵結，依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，起訴直播主連千毅、鄭又仁等27人。建請法院量處適當刑度。

雄檢指出，「天道盟太陽會高雄分會」成員擁槍自重、聚眾滋事，組成專案小組偵辦，並先後在高雄市、苗栗縣查獲槍枝2把、子彈35發、武士刀、開山刀各1把、西瓜刀15把、球棒18支、鐵鎚1支、太陽會徽章90個等。

檢警查出，連千毅以精品公司吸收公司男性員工加入高雄分會犯罪組織，藉由幫派組織多次指使高雄分會成員脅迫網友刪文、道歉等，更因為與被告直播主鄭又仁在網路上言語衝突，進而指使成員持槍射擊恐嚇，造成社會大眾恐慌。

另外，連千毅因不滿謝姓員工與自己的女性友人過從甚密，去年4月間指示幫眾4人矇住謝姓員工雙眼，關押在直播倉庫1樓包廂內，除了強迫謝姓員工向連千毅道歉，也執行高雄分會「家法」，以球棒重擊謝姓員工左手數十下。

雄檢指出，連千毅在犯行敗露後，偵查中始終否認相關犯行，更對幫派成員8人提出偽證告訴，未見確實悔悟、記取教訓等，建請法院量處適當刑度。

檢方偵查終結後，依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、強制、恐嚇、傷害、毀損、妨害公務、湮滅證據、頂替及偽證等罪嫌，起訴包含在押的連千毅、鄭又仁等共27人。

這起去年9月發生的高雄街頭直播主之亂，引發高雄街頭砸車、開槍砸店等街頭暴力事件，高雄檢警成立專案小組偵辦，涉案的連千毅及鄭又仁等人遭逮，其中連千毅於去年9月23日收押，鄭又仁以新台幣35萬元交保。（編輯：洪學廣）1090115

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