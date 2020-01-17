廖晏霆殺害直播主女友 判處無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北17日電）男子廖晏霆被控殺害直播主女友，辯稱要自殺卻誤刺女友，一審判刑15年。但二審不採信「自殺說」，認定廖男預謀犯案，改判無期徒刑。案經最高法院日前駁回上訴，全案確定。

全案緣於廖男不滿26歲的女友提分手，民國107年5月28日持水果刀前往女友租屋處殺死女友。台北地方檢察署依殺人罪起訴廖男，並以廖男下手之猛，還製造殉情假象企圖規避刑責，請求法院從重量刑。

廖男出庭時，辯稱沒有殺人犯意，是雙方激動拉扯時誤刺，當天帶刀找女友是要自殺給對方看，因女友跑開，他上前追去，兩人倒臥在地，直到警察上門才發現女友流血。

一審台北地方法院認為，廖男見女友不顧他以自殺要脅反而多次企圖奪門而出，引發心中憤恨萌生殺意，依殺人罪判廖男15年徒刑、褫奪公權7年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，廖男仍強調是要自殺，卻誤刺女友。

二審調查全案事證後認為，廖男案發後身上無任何自殘傷勢，案發前透過手機搜尋隨機殺人、殺人刑責及犯人下場，認定廖男預謀殺人，才持刀前往女友住處，考量廖男僅因感情因素就殺人，改判無期徒刑、褫奪公權終身。

廖男上訴第三審，最高法院認為原審判決並無違誤，日前駁回廖男上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1090117