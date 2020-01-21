年節治安再強化 機動派出所揪安心

（中央社記者黃麗芸台北21日電）農曆春節將近，台北市警察局保安警察大隊今天表示，加強重要節日安全和配合迪化街商圈年貨大街活動，針對北市各大重要人潮出入處設置「機動派出所」，強化區塊治安面過好年。

保安警察大隊今天發布新聞稿表示，為加強重要節日安全維護工作，同時針對治安、交通需求及為民服務等項目，一如往常將「機動派出所」車輛設置在台北市各大重要人潮湧入處所，包括台北燈節、大稻埕煙火節及兒童樂園等。

其中，為配合迪化街商圈年貨大街活動，也在人潮湧入區域及易發生扒竊地點派置「機動派出所」執行勤務，協助市警局大同分局維持地區治安、疏導交通及為民服務工作，提高見警率和即時受理報案，讓民眾安心採購年貨。

保安警察大隊說，透過「機動派出所」點的守望、警察線上的徒步巡邏，構築一個區塊治安面；同時，現場也會不定時發送警局犯罪預防宣導限量小紅包。

保安警察大隊呼籲，民眾到各大賣場及年貨大街採購年貨時，請多留意身旁可疑人、事、物，並注意隨身攜帶的現金及財物，若有發現周邊環境影響治安或任何可疑情事，可立即通知現場「機動派出所」員警或撥打110報案處理。（編輯：方沛清）1090121