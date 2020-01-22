台中電鍍業者非法繞流排廢水 公司等多人遭起訴

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市沅泰工業有限公司涉將電鍍製程廢水設暗管排放，檢警接獲檢舉追查，驗出廢水含「總鉻」與「鎳」超標，檢方今天依違反水污染防治法等罪嫌，起訴公司和負責人等多人。

台中地檢署起訴書指出，沅泰公司從事金屬表面處理作業，領有台中市政府環保局水污染防治許可證。沈秀枝為沅泰公司負責人，62歲林益河、57歲林益權、54歲林益利3人為兄弟，其中，林益河為實際負責人，林益權、林益利則為現場操作主管。

根據許可證，沅泰公司製程中產出的所有廢水，應收集至廢水處理廠處理，並全數回到製程用水再利用，若廢水已濁度過高、不利回收，則必須委託清運公司處理。

但警方接獲檢舉指出，沅泰公司涉嫌將廢水直接排放到排水溝，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，專案人員監測公司周邊排水溝，發現有重金屬物殘留，跟監蒐證後，去年1月26日前往搜索，當場查獲業者透過暗管直接將廢水排出。

業者放流的廢水經化驗含有害健康物質「總鉻」、「鎳」，濃度均超過水污染防治法規定放流水標準，且廢水排入的排水道底泥檢測結果更嚴重超標，嚴重影響生態環境。

檢方查出，業者自103年1月27日起至108年1月26日被查獲為止，以非法繞流排放手法，節省的廢液清運處理費用高達新台幣1381萬餘元。

台中地檢署檢察官今天依證人證詞、業者工作紀錄、水質檢驗報告等證據，依違反水污染防治法、廢棄物清理法、刑法公共危險等罪嫌將公司與林男等多人起訴。（編輯：洪學廣）1090122