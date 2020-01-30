高雄買凶弒父冰屍案 長子二審判更重

（中央社記者陳朝福高雄30日電）震驚社會的高雄前鎮區子買凶弒父冰屍案，高雄高分院今天審結宣判，主嫌丁泰文依殺害直系血親尊親屬罪判18年2個月，較原審多2個月，共犯蔡東諺等3人量刑維持原判決。可上訴。

這起震驚社會的前鎮區冰屍案，檢警查出丁姓死者的長子丁泰文因家庭長期不合及家暴，以父親寄放在朋友處的新台幣100萬元，期約友人蔡東諺及高志榮預謀殺害父親。

檢警查出，民國107年6月4日丁泰文與蔡東諺及高志榮一同進入死者房間，分持刀子、鐵槌行凶，死者的妻子洪瑞敏則載小孩上學於事發後返家才知情，並協助掩飾和默許，再於7月2日在兒子指使下到派出所報稱丈夫失蹤請警方協尋。

警方9月10日登門查訪後，才發現死者早已於6月在家遇害，並冰藏家中的大型冰櫃，員警隨即將洪婦帶回調查，但洪婦一度為護子意圖頂罪，並供稱因不滿丈夫家暴，憤而奪刀殺夫，再和兒子共同冰藏屍體。

經警方深入偵訊後，案情逆轉，洪婦再改口指是兒子行凶，只協助冰存丈夫遺體，但檢警相驗死者後，竟發現後腦及後頸部有刀傷，案情再變化追查出另有友人蔡男和高男共犯，丁男並期約每人各50萬元做為協助行凶代價，而案情從起初家暴殺夫直轉為兒子買凶弒父。檢警拘提蔡男和高男到案調查，兩人坦承受丁男所託共謀殺害死者，且先各取得36萬元、26萬元。

高雄地方法院去年9月審結宣判，依殺害直系血親尊親屬罪判丁泰文徒刑18年；依共同殺人罪判知情未動手洪瑞敏8年、蔡東諺13年、高志榮15年。

全案上訴高雄高分院，今天審結宣判，依殺害直系血親尊親屬罪判丁男18年2個月；蔡東諺、高志榮及洪瑞敏等3人，依共同犯殺人罪各處13年、15年及8年，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1090130