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澎湖清晨追撞車禍 6車受損僅駕駛1人傷

最新更新：2020/02/02 09:56
澎湖文化局路邊停車場2日清晨發生一起追撞車禍意外，連同肇事的自小客車，共計有6部車輛受損，損失嚴重，由於時值深夜，僅趙姓肇事駕駛1人擦傷。中央社　109年2月2日
澎湖文化局路邊停車場2日清晨發生一起追撞車禍意外，連同肇事的自小客車，共計有6部車輛受損，損失嚴重，由於時值深夜，僅趙姓肇事駕駛1人擦傷。中央社　109年2月2日

（中央社澎湖縣2日電）澎湖文化局路邊停車場今晨傳一起追撞車禍意外，連同肇事的自小客，共有6部車輛受損，由於時值深夜，僅趙姓肇事駕駛1人擦傷，不過修復賠償受損車輛，可是一筆大數目。

澎湖文化局的路邊停車場，今天清晨3時許，發生一起追撞車禍意外，由於時值夜深人靜，巨大的聲響，不少市民在睡夢中驚醒，紛紛探頭查看，緊臨附近的馬公分局交通分隊獲報，也立即派員前往處理，現場一片凌亂。

警方初步了解，一輛由趙姓駕駛的自小客車，今天清晨3時過後，由馬公中華路欲左轉進入文化局旁路段時，疑因閃避來車，而轉入停車場，失控衝撞停在停車場的2部車輛，因衝撞力道大，2部被撞的車子移位跨越護欄，再追撞前方的自小客和貨車，導致共有停放的5部自小客和貨車被碰撞凹陷受損，連同肇事的自小客車，共計有6部車輛受損，損失嚴重。

趙姓駕駛向警方表示，因左轉閃避來車時，不慎失控而肇事，警方進行酒測值為零，通知被撞車主到場，表達歉意並願意負修復賠償責任。（編輯：葉俐緯）1090202

澎湖文化局路邊停車場2日清晨發生一起追撞車禍意外，連同肇事的自小客，共有6部車輛受損，趙姓駕駛擦傷，他向警方表示，因閃避來車，不慎失控而肇事，也表達歉意並願意負修復賠償責任。中央社 109年2月2日
澎湖文化局路邊停車場2日清晨發生一起追撞車禍意外，連同肇事的自小客，共有6部車輛受損，趙姓駕駛擦傷，他向警方表示，因閃避來車，不慎失控而肇事，也表達歉意並願意負修復賠償責任。中央社 109年2月2日
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