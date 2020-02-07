取締飆車族 高市警區間測速科技執法

（中央社記者陳朝福高雄7日電）高182線內門至台南龍崎段因進入山區，長約10公里的路程，蜿蜒起伏，被視為飆車族的天堂。為遏阻這股歪風，高市警局完成區間測速科技執法，3月1日起正式執法取締。

內門區市道182號為往返台南市龍崎區的主要道路，山區道路彎道多，地勢起伏大，不時有大型車輛、重機飆速呼嘯而過，險象環生，為高雄市易肇事路段。

高雄市政府警察局、交通局針對路段多次會勘，想方設法防制交通事故發生，包括從增加警示牌面、沿線照明、道路工程改善及裝設固定式取締超速照相設備等，仍無法有效遏止事故一再發生。

依交通警察大隊逕行舉發組統計，光是民國108年就發生51件車禍，其中2件為死亡車禍，受傷人數66人，與107年發生29件車禍、39人受傷比較，車禍增加22件，受傷人數增加27人。交通事故未減反增且持續攀升，為降低車禍傷亡事故，多次會勘後決定設置區間測速。

警方表示，該路段區間測速設置偵測區間西端位於28.9公里處（近山南宮）至東端33.7公里處（近紫雲宮），區間總長度大約4.8公里，路段速限50公里，均數超過60公里以上才會取締。

高雄市警方去年在鳥松區松藝路設置第一處區間測速科技執法後，對於防制交通事故發生已發揮成效，第二處高182線區間測速科技執法已建置完成，2月6日至15日為測試期，16日至28日為宣導期，3月1日起正式執法取締。

執法員警解釋，所謂「區間測速」是在同一路段上布設兩個相鄰監控點，從車輛通過前後兩個監控點的時間，來計算車輛在該路段上的平均行駛速度，並依據路段上限速標準判定車輛是否超速。（編輯：孫承武）1090207