蓬萊所長因公病逝公祭 苗縣官警列隊送行

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣警局頭份分局蓬萊派出所長戴政造因公病逝，享年48歲，告別式今天舉行，警察局長翁群能率官警列隊送行，有員警敬禮喊「報告所長，任務完成，可以下班了」，場面哀戚。

戴政造於1月15日被發現倒臥在蓬萊派出所備勤室內，送醫診斷為腦出血，經緊急開刀治療，轉入加護病房觀察，卻遲遲未脫離險境，2月3日病情惡化、併發敗血症，不治身亡，家屬今天在喪宅舉行公祭儀式。

苗栗縣議會議長鍾東錦、苗栗縣警察局長翁群能、頭份分局長邱紹雄等人都親自到場致意，翁群能更率領各分局長、科室主管及頭份分局同仁列隊，送完戴政造最後一程，還有警員傷心地表示，「報告所長、完成任務，可以下班了」，場面令人動容。

翁群能指出，戴政造為警校警員班132期，於民國90年9月返回原鄉服務，107年升任所長，平日工作認真，與同儕相處融洽，對於泰雅族人照顧更是不餘遺力，他的離開，警察同仁及其親友都備感哀痛與不捨。

翁群能表示，針對戴政造因公病逝，從優撫恤外，分局也將持續關懷家屬。他也呼籲警局同仁應隨時注意身心狀況，尤其40至50歲心血管疾病好發族群，更應重視身體保健與檢查，加強自主健康管理，並期盼社會給予默默付出的警察同仁們更多的支持，讓員警有更大的力量能維護社會治安。（編輯：卞金峰）1090210