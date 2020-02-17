2車夾擊當街搶千萬 中市警48小時破案逮8人

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市南屯區15日發生當街前後夾擊被害人車子搶走近千萬元現金案，台中市警方在48小時內逮獲8嫌，今天宣布破案，由於雙方對金額說法不一，警方還要再釐清。

台中市政府警察局第四分局上午召開記者會。對於被害人阮姓男子供稱被搶近千萬元，警方說，分別在到案嫌疑人身上起出近200萬元，雙方對金額數目有很大落差；而阮男原籍越南歸化台灣，本身也有前科，且對持有近千萬元現金只說是收到的貨款，也說不清楚貨款來源，不排除是債務或利益糾紛所起。

偵查隊長陳谷楓表示，這起案件發生於15日下午4時44分許，阮男駕駛車子在五權西路與文心南五路口停等紅燈時，遭白色車輛與黑色車輛前後包夾。

警方調查，阮男被攔下車後，有5人下車敲破車窗，並持球棒及開山刀等傷害阮男，接著取走放在副駕駛座的2袋現金後，將租來的白車留在現場，搭乘黑色車輛逃離現場。員警據報趕抵現場，將頭部及背部受傷的阮男送醫。

警方根據留在現場的租車進一步追查後發現，出面租車的是楊姓男子的女友，當晚循線逮獲楊男等3人到案。陸續追查發現楊嫌等人作案後曾將車輛開到南投換車再折回台中市區，昨晚再查獲5人。

到案7男1女，其中3人是詐欺案通緝犯，全案還有在逃嫌犯，正擴大追查中。全案經偵訊後除移送台中地檢署偵辦，並將持續擴大清查釐清案情。（編輯：黃世雅）1090217