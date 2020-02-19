台南藥局遭爆囤積百萬片口罩 檢警調查無實證

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市東區大愛藥局遭媒體爆料囤積百萬片口罩，每片賣價新台幣15元，台南檢警調今天封鎖現場搜索，卻查無實證，但藥局陳姓負責人仍被警方護送到台南地檢署應訊，釐清案情。

媒體爆料台南市大愛藥局囤積百萬片口罩，囤積口罩來自屏東的口罩工廠，引起相關單位關注，台南地檢署、台南市調查處、台南市警局、台南市政府衛生局及消保官今天聯合封鎖調查，且在陳姓業者的同意下，搜索藥局1樓店面及2樓住家，卻查無實證。

不過，南檢仍傳訊陳姓業者到案說明，由警方護送陳姓業者前往南檢應訊；檢調同時查扣藥局的進貨資料，保全證據

台南市主任消保官楊璿圓接受媒體訪問時表示，大愛藥局進銷貨沒有異常，藥局最後1次進貨是1月23日，進貨量是藍色及紅色口罩各40盒，當時政府還未徵用口罩，藥局檯面上也沒有非法口罩，只有中央配發販售的口罩。

陳姓業者則否認囤積口罩及高價販售，她也出示手機LINE的頁面，證明藥局口罩訂單是預定4月30日疫情解除後才會出貨，非當下販售的訂單。陳姓業者對遭到調查、媒體報導頗有微詞，揚言對爆料媒體提出誹謗、妨害名譽等告訴。

台南市長黃偉哲得知此事後表示，不允許囤積口罩居奇高價販售的事情發生，若查到這樣的行為，絕對要嚴辦。他說，查辦這樣的案件，不要打草驚蛇，呼籲民眾直接通知檢調，由檢調偵辦，才能遏止犯罪。（編輯：黃世雅）1090219