台74線連環車禍 婦人載2子女上學遇死劫

（中央社記者蘇木春台中25日電）李姓婦人今天開車載2名子女行經台74線台中烏日路段，準備下匝道時遭後方遊覽車追撞，再往前追撞聯結車後受困，李女救出後傷重不治、2名子女無大礙，檢方相驗遺體釐清責任。

台中地檢署今天表示，檢方下午正會同法醫相驗死者遺體，並訊問相關肇事者，以釐清死因與事故責任。

台中市政府警察局烏日分局表示，事故為連環車禍，前方第一輛為裝載啤酒空瓶的聯結拖車與中間白色自小客車、後方為1輛未載客的遊覽車追撞。自小客車遭前後夾擊，車身變形擠壓，且前側引擎卡在大貨車底下，導致搶救不易，聯結車與遊覽車駕駛則未受傷。

警方初步調查，聯結車與白色自小客在台74線北上1.4公里處，烏日成功匝道外側等著要下匝道，32歲的遊覽車鄭姓司機疑未注意前方狀況撞上自小客，造成連環追撞。

李婦被救出後沒有生命跡象，送醫後仍傷重不治，另被救出的4歲的兒子與2歲的女兒，有骨折與擦傷等傷勢，沒有生命危險。

李婦婆婆趕到醫院探視，得知媳婦傷重不治時情緒崩潰，她表示，上午李婦開車載2名孫子上學，男童坐副駕駛座、女童坐後座，都有坐安全座椅；李婦丈夫下午到警局製作筆錄時情緒也相當低落，未受訪。

遭追撞的聯結車司機表示，自己當時在停等準備下匝道，突然遭後方車輛追撞，不知道事故如何發生；遊覽車鄭姓駕駛經檢測未酒駕，他說，當時從國道3號轉台74線後，因未注意狀況發生事故。警方訊後將依過失致死罪嫌，將鄭男移送台中地檢署偵辦。（編輯：洪學廣）1090225