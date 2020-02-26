台南槍擊案犯嫌落網 黃偉哲盼撫慰受害者家屬

台南市警方26日宣布偵破發生於21日的槍擊案，逮捕涉案的金姓男子。台南市長黃偉哲（左3）上午前往學甲分局表揚破案有功人員。中央社記者楊思瑞攝 109年2月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市一名男子21日在住家遭槍擊不治，涉案的金姓男子案發後逃逸，昨晚在佳里區遭警方逮捕。台南市長黃偉哲今天到學甲警分局頒發破案獎金，並盼破案能撫慰受害者家屬。

台南市政府警察局刑警大隊大隊長林宏昇表示，54歲的金男和53歲死者姚男及43歲傷者郭女是舊識，疑似曾因財務糾紛等細故爭執結怨。金男日前曾砸毀郭女在台南市佳里區經營的檳榔攤，受到檢警傳喚。至於是否還有其他恩怨引發槍擊動機，還有待進一步釐清。

姚男的友人21日下午到姚男住處訪友時，發現屋內2人中槍，立刻報警送醫。姚男頭部、胸部中彈，被送往佳里奇美醫院後宣告不治，郭女肩部有槍傷、頭部有撕裂傷，至今仍住院治療。

林宏昇表示，金男在犯案後逃亡期間故布疑陣，想讓警方認為他已經逃離台南；事實上這幾天都一直在附近四處躲藏，警方有大概掌握行蹤。佳里分局偵查佐蘇俊棋昨晚執行專案勤務時，眼尖發現金男騎乘機車出現在佳里區，上前跟監並通報警力支援；隨後趁金男停等紅燈時將金男的機車撞倒，支援警力協助壓制逮捕。

他說，員警在金男身上起出手槍1枝、彈匣1個、子彈6顆等證物，隨即帶回警局接受偵訊。

黃偉哲上午前往學甲警分局表揚破案有功人員，並頒發破案獎金。他說，最近因為防疫工作，警方也增加不少勤務，但此案發生後迅速偵破，代表台南市警方維護治安的決心不會因為任何因素打折。另外，死者過世還不到一週，傷者也還在接受救治，希望破案可以撫慰受害者家屬的情緒。（編輯：謝雅竹）1090226