楊鴻儒殺害2友裝鐵桶山區棄屍 二審仍判死

（中央社記者蘇木春台中26日電）男子楊鴻儒覬覦友人同居女友、不滿被懷疑詐賭，竟將2名友人迷昏再裝入鐵桶內後，開車到花蓮縣山區棄屍。台中地院一審判處2個死刑，台中高分院今天維持原判。全案可上訴。

台灣高等法院台中分院判決書指出，楊鴻儒與陳姓男子結識多年，覬覦陳男的同居女友財產狀況優渥，便決定展開追求。

楊鴻儒認為陳男會造成阻礙難達成目標，竟萌生殺人犯意，以假借帶陳男前往南投縣國姓地區遊覽訪友名義，於民國104年6月27日上午駕駛休旅車載陳男，自台中市烏日區的住處出發。

楊鴻儒見對方食用他事先摻入鎮靜安眠藥劑的飲食而陷入昏睡，隨即開車折返住處，將陳男以頭下腳上的方式塞入綠色鐵桶內，並持扳手將鐵桶頂蓋鎖緊，再聯繫不知情的2名友人前來，共同將裝有陳男的綠色鐵桶搬運至休旅車上，準備棄屍。

楊鴻儒開車前往花蓮縣秀林鄉台8線公路119.2公里處，將裝有陳男的綠色鐵桶推落公路下方山谷，導致陳男因此窒息死亡。

另外，楊鴻儒與賴姓友人因麻將賭博而熟識，賴男懷疑遭楊鴻儒設局詐賭，多次向友人透露欲對警方檢舉。楊鴻儒表面雖不動聲色，但對賴男漸生怨忿，且殺害陳男後，時隔多日均無人聞問，因而認為殺人手法可瞞天過海，竟再度萌生殺意。

楊鴻儒假意與賴男盡棄前嫌，並協商賭資糾紛，邀約賴男於104年7月12日上午前往台東旅遊，途中將事先摻入鎮靜安眠藥劑的飲食讓賴男食用，造成賴男陷入昏睡。

楊鴻儒隨即開車折返烏日住處，以同一手法將失去意識的賴男，以頭下腳上方式塞入藍色鐵桶內，並將鐵桶頂蓋鎖緊，將鐵桶搬運至休旅車上。

楊鴻儒並聯繫不知情的友人前往住處，一同開車沿前次殺害陳男的同一路線，將藍色鐵桶載運至花蓮縣秀林鄉台8線公路119公里處，推落公路下方山谷，造成賴男因而窒息死亡。

台中地院一審審理時，認為楊鴻儒無教化可能，判處2個死刑、褫奪公權終身。

案件上訴至台中高分院，合議庭審理時，楊鴻儒否認先後殺害被害人陳男、賴男，但2名被害人最後接觸者均為楊鴻儒。

另外，死者遺體均驗出安眠藥劑成分，而楊鴻儒先前確有取得相當數量的安眠藥；從楊鴻儒休旅車也採得綠色、藍色鐵桶的漆痕，經鑑定與案件鐵桶桶身成分相符。

合議庭認為，楊鴻儒前科累累、素行不佳，視他人生命若草芥，犯罪慎思密慮、行兇手法更駭人聽聞；審理中均矢口否認犯行，未能與被害人家屬達成和解或表示悔意以尋求原諒，今天駁回楊鴻儒上訴，維持原判。全案可上訴。（編輯：戴光育）1090226