老婦陳屍林園沙灘 警：不排除久病厭世尋短

（中央社記者程啟峰高雄29日電）70歲的沈姓婦人昨天陳屍高市林園區港嘴沙灘，檢警相驗死因是落海溺斃，排除他殺，警方今天指出，沈婦家屬透露她生前曾抱怨久病又沒錢想尋短，不排除因久病厭世而投海自殺。

海巡署南部分署第五岸巡隊安港嘴檢所昨天下午據報，港嘴沙灘有具女屍，即派員管制現場並通報高市警局林園分局港埔派出所員警到場協助調查。警方隨後在附近找到死者的機車及鞋子等遺物，並查出死者是沈姓老婦，家住現場5公里外。

檢警相驗發現，沈婦無明顯外傷，初步排除他殺，死因是生前落海溺斃，死亡時間距被人發現陳屍沙灘時間不久。

警方指出，當時有打球的少年見現場海邊有婦人載浮載沉，於是到附近第五岸巡隊安港嘴檢所報案，岸巡人員趕到，沈婦已陳屍沙灘岸邊。

警方表示，沈婦的先生姓吳，冠夫姓，子女都在外地工作鮮少回家，沈婦與大她8歲的先生未同住，獨自住在林園區租屋處，她有卡債並有多項慢性病纏身，經濟狀況不佳，吳男20日在太太林園租住處拿錢給她後，兩人迄今未再見面。

警方指出，沈婦家屬農曆過年期間探視她時，沈婦曾抱怨疾病纏身，要看病又要付房租，錢不夠花，想一死了之，但她生前並未向丈夫提過。由於沈婦與鄰居鮮少往來，鄰居並不清楚老婦狀況，加上未見沈婦留有遺書，死因是否為投海自殺還要進一步調查釐清。

警方呼籲，尊重珍惜生命，自殺不能解決問題。

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：陳俊碩）1090229