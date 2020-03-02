輕傷硬要住院 男子急診室咆哮醫護咬傷警遭送辦

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）宜蘭一名男子日前發生車禍只有輕傷，2月29日到羅東聖母醫院要求住院遭拒後，在急診室大聲咆哮醫護人員，並咬傷處理的員警、毆打保全，之後遭送法辦。

警方調查，一名年近50歲的男子2月29日上午前往聖母醫院，之後因不滿醫護人員處理方式，在急診室大聲斥責咆哮醫護人員，且不願配合到其他地方溝通，一度影響醫院服務品質。

警方說，員警獲報前往處理時，鬧事男子不只在院內檢傷分類區咬傷員警手臂，還揮拳毆打2名醫院保全人員，最後才被壓制在地。警方隨即將他帶回，依妨害公務及傷害罪嫌送辦。

院方表示，這名鬧事男子當時只因車禍輕傷到診，但之後卻要求住院或轉院，不符合相關條件，可能因此讓這名男子暴怒，企圖推擠醫護人員，保全人員在維護秩序時，也遭他毆打。

院方呼籲，醫院急診室是照顧急重症患者的地方，希望民眾到急診時多點耐心，並請尊重醫療專業，尤其現在是武漢肺炎抗疫的非常時期，盼民眾多體貼與包容醫護人員，讓醫療品質更好，且讓醫護人員有更多時間給需要照顧的患者。

院方強調，醫院內嚴禁暴力行為，對於急診室的暴力院方也絕不姑息。（編輯：李錫璋）1090302