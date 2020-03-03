假釋犯破壞電子腳鐐 法務部：研發加強抗破壞性

假釋犯歐男2日破壞電子腳鐐逃跑，法務部保護司副司長林嚞慧（圖）3日表示，科技設備監控的電子腳鐐目前第四代使用的是塑鋼材質，後續會針對這幾年發生的破壞的狀況，明年研發第五代將加強抗破壞性。中央社記者劉世怡攝 109年3月3日

（中央社記者劉世怡台北3日電）法務部今天表示，假釋犯歐男昨破壞電子腳鐐逃跑，下午落網；實施電子腳鐐14年至今，發生13起破壞逃跑事件均緝捕歸案，目前為第四代塑鋼材質，明年研發第五代將加強抗破壞性。

此外，矯正機關啟動撤銷假釋，歐男緝捕歸案後，將發監服刑殘刑25年；花檢就歐男破壞電子腳鐐逃跑事件，依妨害公務罪嫌偵辦。

全案緣於，男子歐力源於民國86年期間，開計程車時對多名年輕女子劫財劫色，87年間被依懲治盜匪條例等罪判刑無期徒刑確定並發監執行；歐男服刑19年後，於106年8月15日假釋出監並付保護管束，因有高度再犯風險，對歐男實施科技設備監控（俗稱電子腳鐐）。

花蓮地檢署指出，歐男昨天晚間破壞電子腳鐐逃離住處，今天凌晨2時許，歐男逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌；歐男今天中午現蹤高雄、屏東等地，台北和花蓮及高雄警方下午循線在岡山、燕巢交界處逮捕歐男帶回偵訊。

法務部保護司副司長林嚞慧下午受訪指出，本件歐男破壞電子腳鐐事件，是昨天晚上9時55分發現監控的信號異常，經過後台的監控系統立即通知轄管花蓮監獄以及花檢值班觀護人，觀護人連繫不上歐男，立即協請轄區派出所警察到歐男的住處查看，就發現他已經破壞電子腳鐐逃逸。

林嚞慧指出，本件採雙軌並進，花蓮地檢署檢察官依照刑法138條妨害公務罪嫌啟動犯罪偵查並簽發拘票，但拘提未果，已發有通緝；另一方面，花檢專責的觀護人已通報，由矯正機關啟動撤銷假釋並報請檢察官核發殘刑指揮書，歐男歸案將面臨殘刑25年。歐男現在53歲，服刑25年期間不能再假釋，僅能服刑期滿出獄。

科技設備監控的電子腳鐐部分，林嚞慧指出，目前是採取第四代以GPS定位系統監控行蹤，除了前端的硬體設備是由個案（獲假釋者）配戴電子腳鐐以外，法務部所屬單位在後端有監控系統，後端的監控系統一旦發現信號異常，就會立即（沒有時差）連繫各個地檢署值班的觀護人，做後續處理。

林嚞慧指出，法務部根據以往電子腳鐐被破壞狀況，在105年採取一些精進作為，除了配戴必須考量的人性化以外，配戴時讓個案看VR，不讓他看到配戴過程；針對抗破壞性進行強化部分，之前用的是塑膠材質，在105年精進之後，目前第四代使用的是塑鋼材質，後續也會針對這幾年發生的破壞的狀況，在明年度針對第五代的電子設備監控腳鐐部分，再加以強化。

林嚞慧指出，從民國95年1月起對於這些性侵加害人在保護管束期間施以科技設備監控，到109年1月底，總共1350件，其中，發生破壞電子腳鐐逃逸的案件，包含歐男共有13件，都在最短的時間內就將逃逸者緝捕歸案發監執行；目前以電子腳鐐還在監控中的案件，則有139件。（編輯：張銘坤）1090303