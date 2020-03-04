持槍犯下多起強盜傷害案 中市警逮7人送辦

（中央社記者蘇木春台中4日電）曾姓男子組成不法集團，涉嫌在台中市犯下多起強盜、傷害及槍砲案件，警方1月查獲成員棄置的車輛，並在車內查扣大量槍械，日前循線向上追查，逮捕曾男等7人訊問送辦。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，豐原分局潭北派出所員警今年1月7日，在潭子區人和路攔查可疑自小客車，駕駛當場棄車逃逸，車內留下改造手槍1支、改造卡賓槍1支、土造霰彈槍1支及霰彈槍子彈10顆等物。

警方調閱監視器鎖定吳姓男子，並查出吳男因持有槍械，涉及多起刑案遭通緝，經提報為治平對象，由台中市警局第三、第五、豐原分局、刑事警察大隊，及南投縣警察局刑警大隊、草屯分局與刑事警察局偵查第六大隊等單位組成專案小組偵辦。

警方查出，35歲曾姓主嫌號召吳男、沈男等人共組不法集團，平時擁槍自重，一遇糾紛便持槍恐嚇，在台中市犯下多起強盜、傷害及槍砲案件；為躲避警方查緝，逃亡時還不斷更換交通工具，藏匿處所，活動範圍遍及宜蘭、南投、彰化、台南及高雄等地。

專案小組1日掌握集團行蹤，前往南投縣草屯鎮一家汽車旅館，調派警力增援部署現場，以優勢警力展開攻堅，將企圖奪門而出的曾姓主嫌等3名成員壓制在地，當場查獲改造霰彈長槍1把、連發手槍及90手槍各1把、改造手槍半成品、霰彈7發、90手槍子彈104發等證物。

警方並兵分多路帶回負責接應集團的陳姓男子等4名成員，全案訊問後將曾男等7人，依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：洪學廣）1090304