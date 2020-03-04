謊報名車失竊詐保 陳姓獸醫師遭逮

47歲陳姓獸醫師和共犯於近13年涉嫌多次謊報名車失竊及製造假車禍，以詐領保險金，刑事局偵查第四大隊副大隊長王志成（圖）4日表示，警方獲報後循線追查，並分別拘提、傳喚陳男及其妻子何女到案。中央社記者黃麗芸攝 109年3月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）47歲陳姓獸醫師和共犯於近13年涉嫌多次謊報名車失竊及製造假車禍，以詐領保險金，刑事局獲報後循線追查，相關汽車失竊案竟多達8件，4案成功詐得新台幣762萬元，依法送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，去年11月接獲保險業者檢舉，指新竹市陳姓男子涉嫌將名下高檔進口車投保高額「失竊險」及「丟車賠車附加險」，並於去年10月藏匿車輛後，再向警方報案誆稱車輛失竊，欲藉此詐領高額保險金480萬元。

由於汽車詐保案件不易偵破，多數保險業者常自認倒楣而認賠。警方獲報後，因案情重大，立即組成專案小組，並報請台北地檢署指揮擴大偵辦。

根據專案小組歷經4個多月偵查發現，陳男和共犯廖姓男子涉嫌自民國95至108年間，多次反覆藏匿名車和製造假車禍等方式詐領保險金，車輛來源為陳男自有的3輛名車，其餘則是利用陳男數任前女友和大學同學充當人頭所購名車。

警方調查發現，這13年期間和陳男等人相關的汽車失竊案就多達8件，且其中4案已成功詐領保險費，得手金額為762萬元，且還有案件仍在申請理賠中。

此外，陳男和妻子40歲何女疑涉嫌於104年分別駕駛兩輛奧迪名車互撞，製造假車禍詐財。

且陳男為躲避警方查緝，事後也將涉案車輛改懸掛偽造車牌。

專案小組見時機成熟，於3月3日分別前往陳男夫妻位於新竹市住處和苗栗縣老家展開同步搜索，現場查獲保時捷一輛、奧迪A6一輛、奧迪S6一輛、手機1支、名片1盒、膛線刀1支、槍支1把、子彈5顆、銀行存簿8本和金融卡2張等贓證物。

並分別拘提、傳喚陳男及何女兩人到案，全案詢後依涉嫌詐欺、偽造文書、洗錢防治法等罪嫌解送台北地檢署偵辦，訊後裁定陳男羈押禁見、何女無保請回。另，共犯廖男仍在逃，警方持續積極追緝。（編輯：方沛清）1090304