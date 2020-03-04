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湯景華縱火奪6命遭判死 最高法院發回更審

最新更新：2020/03/04 17:37

（中央社記者蕭博文台北4日電）男子湯景華因細故縱火，導致翁家6人身亡，一審、二審、更一審皆被判處死刑。最高法院認為，更一審判決證據調查不詳盡，理由論述不備，今天撤銷發回高院更審。

湯景華是在民國103年與翁姓男子起爭執，控告翁男傷害但法院判決無罪。湯男自認求償無門、心生不滿，105年3月23日凌晨到翁姓男子新北市三重區住處騎樓，以汽油點燃機車引發大火。

與湯景華起爭執的翁姓男子當時服役並不在家，火勢蔓延至連棟公寓，導致翁家6人身亡，包含一個未成年少女，形同滅門。

一審新北地方法院依殺人罪判處湯景華死刑，褫奪公權終身。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判處死刑。案經最高法院發回更審，高院認定湯犯案時沒有喪失行為辨識能力，須負完全刑責，仍判他死刑。

案經上訴，最高法院認為，更一審就實施火災原因鑑定人的調查證據程序，未依照交互詰問法則，也未讓湯景華與辯護人發表意見，於法有違；而湯景華縱火時，翁姓男子服役中不在家，湯景華主觀上認知與客觀事實不相符，影響應否就翁男部分論以殺人未遂罪，原判決此部分的說明並不完備。

最高法院也指出，原判決既然認定湯景華未直接對住宅放火、起火點只有一處，而火勢從住宅2樓外部向內延燒，是否與目擊證人所稱騎樓電錶爆炸有關，原判決未查證清楚，理由也有不備，今天撤銷原判決，發回更審。（編輯：方沛清）1090304

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