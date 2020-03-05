移工遇無良雇主強銷商品 扣光薪資還欠債

（中央社記者王鴻國新北5日電）印尼籍女移工阿蒂（化名）104年來台從事看護工作，卻遇上無良女雇主強銷高於市價日用品及商品，從苛扣薪資到欠債，若不從動輒遭打罵，最後在勞工局及警方合力查緝下獲救。

34歲的阿蒂自104年受僱來台從事看護工作，負責照顧林姓女雇主的母親，但沒想到一入境就被林女扣留護照、居留證等證件，還要求阿蒂高價買面膜等直銷商品，以及比市售高數倍價格的衛生紙、衛生棉等生活用品。甚至以各種名目苛扣薪資。

根據阿蒂向警方供述，林女5條毛巾要她新台幣2000元，甚至1件普通的外套也要價1萬元，此外，林女的弟弟也脅迫她協助販運裝有不明粉末包裹，稍有不從，便會遭受兩姐弟肢體暴力對待。

因此，阿蒂不僅每月薪資幾乎都被扣光光，還欠下債務，原預定來台工作至107年，但因最後欠債多達新台幣16萬餘元，在無力償還下，只好申請延長工作簽證繼續償還債務，直到日前受不了才撥打1955勞工諮詢申訴專線向新北市政府勞工局求援。

新莊分局防治組接獲勞工局通報後成立專案小組進行蒐證並報請檢方指揮偵辦。檢警2日會同勞工局人員展開搜索，在林男的住處查獲海洛因12.89公克、安非他命5.84公克等物證，詢後依違反人口販運法、毒品危害防制條例移送法辦。

勞工局表示，阿蒂已獲安置並協助去函勞動部申請廢止聘僱許可，及申請臨時工作證，移工今年3月2日已拿到臨時工作證，目前就業媒合中。（編輯：方沛清）1090305