更多編輯台推薦新聞：
特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光
國際

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光

洗手消毒防疫是常識 19世紀首位提倡者卻成醫界公敵遭迫害喪命
文化

洗手消毒防疫是常識 19世紀首位提倡者卻成醫界公敵遭迫害喪命

美華盛頓州武漢肺炎疫情緊 微軟亞馬遜遠距上班 學校網路授課
國際

美華盛頓州武漢肺炎疫情緊 微軟亞馬遜遠距上班 學校網路授課

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國民黨主席補選郝龍斌承認敗選 江啟臣勝出
首頁 / 社會

貢寮山區連續倒廢土開挖 重罰30萬元移送檢方

最新更新：2020/03/07 18:01
新北市農業局7日表示，不肖業者在貢寮區西靈巖寺下方邊坡，違法開挖山坡地並傾倒廢土與磚瓦等營建混合物，更連續違規遭查獲，市府依法徹查嚴懲。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年3月7日
新北市農業局7日表示，不肖業者在貢寮區西靈巖寺下方邊坡，違法開挖山坡地並傾倒廢土與磚瓦等營建混合物，更連續違規遭查獲，市府依法徹查嚴懲。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年3月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市林姓男子在貢寮區西靈巖寺下方，開挖邊坡傾倒約1500車次卡車的廢土與磚瓦，影響水土保持。新北市府今天表示，查緝發現他是累犯決定重罰新台幣30萬元，並移送檢方偵辦。

新北市政府農業局表示，今年2月林男在貢寮區和美山區傾倒大量土石及磚瓦營建廢棄物，面積約3000平方公尺。農業局會同貢寮區公所及瑞芳警察分局稽查，勒令業者停工並查扣挖土機，將林男移送基隆地檢署偵辦。

未料，林男竟又趁著市府各機關忙著防疫之際，趁隙於3月初於貢寮區西靈巖寺下方邊坡再度傾倒土方。這次變本加厲傾倒的土方更多，經農業局初步估計有營建土方共約1萬8000立方米，大約是2萬7000公噸的廢棄土。若下大雨沖刷，將危害山下安全。

農業局說，這些廢土如果用大卡車載運，需要1500車次才會運完，林男宣稱開挖是做為停車場使用。市政府5日到現場稽查發現，涉嫌竊佔公有土地及影響水土保持，也沒有提出申請，除現場查扣機具，再度將林男移送地檢署偵辦。

農業局表示，因林男連續違規傾倒廢棄土，山坡地擅自開挖整地、堆積土石的行徑惡劣，經副市長謝政達召開公安專案會議，決定依照違反水土保持法、山坡地保育利用條例等，重罰新台幣30萬元。

農業局說，當地位於都市計畫區內，將依照都市計畫法、廢棄物清理法要求林男恢復原狀，若在限期內沒有改正將連續處罰。為維護現場安全，今天起，請技師監看現場以避免發生危險。（編輯：方沛清）1090307

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報