陸女臉書傳疫情假訊息 刑事局查獲送辦

花蓮縣一名中國籍劉姓女子日前在臉書假傳武漢肺炎圖文假訊息，經查圖片來源為電影劇照，刑事局偵查第一大隊大隊長洪松田（圖）9日表示，8日接獲衛福部疾管署指有民眾來函檢舉後，已依違反社維法送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年3月9日

（中央社記者黃麗芸台北9日電）花蓮縣一名33歲中國大陸籍劉女日前在臉書假傳武漢肺炎圖文假訊息，經查圖片來源為韓片「鐵線蟲入侵」的劇照，刑事局接獲衛福部疾管署來函檢舉，於昨天依涉嫌違反社維法送辦。

刑事局今天召開記者會，偵查第一大隊大隊長洪松田表示，昨天接獲疾管署來函指有民眾檢舉，一名劉姓網友涉嫌在臉書上張貼武漢肺炎疫情謠言，立即展開調查、偵辦。

經查貼文內容為「議員王XX前助理小文是我表姐啦昨天夜裡王議員在摩鐵吼 同歪表姐講噢 趕緊離開台灣啦說是南北肺炎大串聯噢 現在已經控制不了啦 最多一個禮拜吼 台灣全境要封閉啦 圖為台南失控現場」等不實訊息，且內容有大陸用語。

循線追查涉案臉書用戶實為花蓮縣33歲陸籍劉姓女子，立即通知她到案說明，同時查證到她張貼的假訊息圖片來源，為韓國電影公司在2012年12月於中國大陸上映的電影「鐵線蟲入侵」宣傳劇照。

由於劉女此舉造成民眾恐慌及徒增防疫工作查證，全案詢後依涉嫌違反社會秩序維護法送辦。

此外，偵一大隊日前還接獲民眾檢舉，指稱在臉書上發現有網友散布假訊息貼文。

內容為「我阿姨是焊井蓋的，昨天在衛福部門口馬路上工作的時候，聽到幾個當官的在聊天，說，如果超過四十個案例，總統就要要下台，所以∣直壓著真實數，其實疫情已經傳播開了，高雄、台南等地每天都得運好幾卡車的屍體去台中統∣焚化，所以妳看最近台灣中部的空氣質量又下降了」等不實貼文。

警方清查發現，此貼文帳號「黃子涛」為境外人頭帳號，貼文內容有簡體字和大陸用語，雖然後來帳號已刪，但此不實貼文已由社群網站其他用戶轉傳分享。

經循線查出臉書轉傳散布假訊息的網友真實身分，分別通知新北市21歲黃男、桃園市33歲李男和嘉義市22歲孫男等3人到案說明，全案詢後將依涉嫌違反社維法第63條移送各管轄法院簡易庭裁處。（編輯：李亨山）1090309