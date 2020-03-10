變賣非醫療用口罩遭質疑 士檢：品質安全無虞

（中央社記者蕭博文台北10日電）士檢查獲非法口罩製造廠，並囑託行政執行署士林分署變賣扣案的非醫療用口罩，因遭民眾質疑而喊卡。士檢今天表示，口罩品質安全無虞，尊重士林分署暫停變賣的決定。

士林地檢署2月間查獲慶豐公司涉嫌未經許可，向合格口罩廠商購入口罩後自行分裝、打印出售，涉嫌違反藥事法，並查扣7000多片口罩；因口罩不符行政院衛生福利部的徵用標準，囑託士林分署變賣扣案口罩。

士林分署原訂於今天、17日、24日變賣口罩，每人限購一包，一包5片口罩，售價新台幣20元，但民眾質疑地檢署變賣偵查中扣押物的法源依據，及執行署變賣非醫療口罩的妥適性，今天決定暫停拍賣活動。

士檢表示，經函詢食品藥物管理署，確認扣案的7000多片口罩為一般口罩，並非醫療等級，考量防疫期間，供防風、防塵的一般口罩也供不應求，經被告同意，囑託士林分署變賣，囑託變賣於法有據。

士檢說，拍賣公告上已標明為「非醫療」用口罩，且扣案口罩的原始製造商在政府徵用名單中，口罩本身品質安全無虞，對於士林分署考量民眾疑慮暫停變賣，地檢署表示尊重。（編輯：方沛清）1090310