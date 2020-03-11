臉書造謠陸生害台南東區淪疫區 男遭罰2萬元

（中央社記者張榮祥台南11日電）武漢肺炎延燒，台南市49歲男子邱瑋贏2月3日在臉書帳號發布中國學生使台南東區淪為疫區的假消息，遭查獲送辦，台南地方法院以違反社會秩序維護法裁罰2萬元，全案可抗告。

台南地方法院簡易庭判決指出，邱瑋贏在署有本名的臉書帳號發布獨家新聞，指稱疫區中國學生，在中國警察的護送下，趁著夜色回到成功大學校區，台南東區從此淪陷，最近請不要來台南旅遊。

邱瑋贏除公開6張相片，又再貼文表示，中國學生已經回到台南成功大學，直接在台南市區馬路上夜跑。

邱瑋贏張貼影片並加入旁白表示，「現在為你錄影的，是一群中國學生，剛好在警察的保護，他們從中國撤離回到台灣，從中國大陸整群的中國留學生，現在回到成功大學，非常可怕，他們就把這些人都放進來了，這不是第一批，這是我剛好路過看到的這一批，還有更多批的學生都已經先放進去了，現在整個成功大學淪為疫區，台南市東區已經淪陷」。

由於邱瑋贏這些貼文內容全設定為公開，可供不特定民眾閱覽、留言及分享，有人質疑「你怎麼確定他們是陸生呢」，邱瑋贏則回說「我甚至知道她有沒有懷孕好嗎？我就是知道」。

衛生福利部發現後，2月17日移送警方調查；警方發現，邱瑋贏提及的學生，全是參加成功大學舉辦營隊活動的國內學生，不是中港澳留學生。

邱瑋贏得知闖禍後才在臉書道歉說「本人再度向台南人道歉，什麼病毒擴散的新聞，都是不實消息，本人不該散布謠言，擾亂社會安寧」。

台南地院簡易庭認定邱瑋贏散布謠言，影響公共安寧，已違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，裁定罰款新台幣2萬元，全案可抗告。（編輯：洪學廣）1090311