上網賣口罩每片17元 台南女涉哄抬被送辦

台南市黃姓女子在網路發文販售10片裝的口罩，因要價新台幣170元，網友認為不合理向警方檢舉；警方獲報後依法送辦。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市一名黃姓女子在網路發文販售10片裝的口罩，因要價新台幣170元，網友認為不合理向警方檢舉。黃女供稱，原買來要給小朋友佩戴的口罩因尺寸不合才想轉售。警方依法送辦。

台南市政府警察局永康分局今天指出，黃姓女子於3月4日在臉書（Facebook）某社團張貼販賣口罩訊息，指10入裝1包賣170元。因單價17元明顯高於市價，被網友質疑為「口罩黃牛」，黃女隨後雖刪文，但仍遭網友截圖檢舉。

警方表示，獲報後報請台南地檢署指揮偵辦，並前往黃女住處查訪。黃女主動繳交口罩170片，並於3月6日到案說明。黃女供稱，這些成人用口罩是日前以每片10多元的價格購入，但因原本打算給孩子使用，尺寸不合才想轉售。

警方指出，訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，將黃女移請台南地檢署偵辦，並持續追查黃女購買口罩的來源。

警方表示，若於防疫期間囤積口罩或哄抬價格，恐違反刑法、傳染病防治法或紓困振興特別條例等罪而面臨重罰，民眾勿以身試法。（編輯：戴光育）1090312