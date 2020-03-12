警政署：防疫超前部署 保障員警健康

（中央社記者劉建邦台北12日電）警政署今天表示，武漢肺炎疫情蔓延，防疫政策超前部署，像外勤員警採分組、分流等措施，降低感染風險外，員警路檢時，常遇民眾自稱發燒等原因規避查緝，已訂定相關程序。

警政署發布新聞稿指出，署長陳家欽昨天召開全國警政主管同步視訊會議，提出防疫超前部署的工作要點，像要求各地警局、警校規劃異地辦公處所，若發生感染時就能啟動，減少群聚感染。

警政署表示，針對各外勤單位創立分組、分時、分流的勤務，要求各警察機關把所有警力規劃成2組至3組值勤隊伍，並採單獨運作，如發生感染，就配合防疫規定，全組隔離。

警政署指出，近期員警執行臨檢勤務或偵辦刑案時，常遇到民眾提及從旅遊警示區返台或有咳嗽、發燒等狀況，企圖規避盤查，為強化前線員警執勤安全，提出相關作業程序，包含押解具有居家隔離或檢疫者的運送模式、遠距詢問犯罪嫌疑人或證人等。

警政署也求各警政單位加強查緝囤積防疫物資，像口罩、酒精等及查處疫情假訊息。

警政署統計，至昨天止，查處疫情假訊息241件，包含偵辦中139件，其中59件疑境外人士散布，移送102件共140人；查處囤積防疫物資案12件，送辦4件、8件偵辦中。

警政署已要求各地警局整備警力支援政府各種防疫措施，並依轄區特性、駐地環境等因素，執行因地制宜的防疫措施，也要加強員警落實自我健康狀況監測。（編輯：張銘坤）1090312