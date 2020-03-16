更多編輯台推薦新聞：
洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例
運動

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例

影片／戴資穎4年內3奪全英羽賽冠軍 將重返球后
運動

影片／戴資穎4年內3奪全英羽賽冠軍 將重返球后

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／紐西蘭總理談抗疫：緊隨台灣模式
首頁 / 社會

RCA第二波工傷求償案 二審分案審理

最新更新：2020/03/16 12:19

（中央社記者劉世怡台北16日電）台灣美國無線電公司（RCA）第二波工傷求償案，一審判RCA等公司應賠23億餘元，經上訴，二審今天分案，趙雪瑛中籤為受命法官，方彬彬為審判長，李慈惠為陪席法官組成合議庭。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，二審高院審理期間（104年11月底），另有1025名被害人及家屬加入求償行列，追加求償新台幣55億元，但法院認定追加求償不合法，裁定駁回定讞。

被害人及家屬決定重啟爐灶，由「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」第二波受害員工及家屬1120人為名，委任律師於105年5月9日向台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，本案俗稱RCA二軍案。

台北地院就RCA二軍案去年底採用總額裁判，認定只要勞工接觸到有害化物質就有損害，包含還沒發病的勞工，判決RCA等4公司應賠償1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，原告及被告均不服，提起上訴，案件由二審台灣高等法院受理，今天抽籤分案。（編輯：李亨山）1090316

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報