水電工傳武漢肺炎3死謠言 刑事局依法送辦

刑事局偵查第一大隊大隊長洪松田17日表示，有網友在臉書留言張貼國內武漢肺炎疫情有3起死亡案例的不實訊息，經警方調查發現，張貼者為屏東縣從事水電工的林姓男子，全案依法送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年3月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）刑事局日前獲報，有網友在臉書留言張貼國內武漢肺炎疫情有3起死亡案例的不實訊息，循線追查發現為屏東縣35歲林姓男子道聽塗說所為，全案依法送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊大隊長洪松田表示，刑事局局長信箱9日接獲民眾檢舉，指有網友在他人臉書（Facebook）發文下留言張貼有關武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的謠言。

經查其回應發文留言內容為「高雄確診死亡的也是沒有人敢公布啊，我知道的就有3例，但是不能亂說，說了會被察水錶」等不實訊息，造成民眾恐慌及徒增防疫工作查證。

警方查詢衛福部疾管署對外公布「傳染病統計資料查詢系統」數據，截至今年3月9日止，台灣民眾因感染武漢肺炎死亡數為1例。

經警方調查、偵辦發現，張貼不實訊息者為從事水電工的林男，他13日到案後供稱，自己是道聽塗說，在未先查證下就發文留言，詢後依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。（編輯：方沛清）1090317